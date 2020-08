Gli stecchi gourmet a chilometro zero di Agri Berroni debuttano alla Fiera di Carmagnola

(PRIMAPRESS) - TORINO - La 71ma Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, in programma fino al prossimo 6 settembre, sarà l’occasione per degustare i gelati creati da Sàndor e Michelle Gosztonyl nell’azienda insediatasi nella storica tenuta di famiglia nelle campagne tra Carmagnola e Racconigi sotto il brand Agri Berroni Gourmet. Durante la fiera di Carmagnola, nei pressi della Chiesa di San Filippo, verrà proposta una novità tra i gelati da passeggio con un “stecco” dal cuore di fiordilatte avvolto in una copertura di cioccolato fondente, bianco o al latte. Ma non è tutto. Ogni stecco può essere arricchito da decorazioni di frutta essiccata, granella di pistacchio e nocciola, palline di cioccolato e miele, tutti ingredienti aggiuntivi che sono stati scelti da eccellenze di aziende agricole del territorio. - (PRIMAPRESS)