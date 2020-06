Food: la Colatura di Alici di Cetara verso il riconoscimento DOP. Un piccolo presìdio amato dagli chef

(PRIMAPRESS) - CETARA (SALERNO) - La Colatura di Alici di Cetara diventerà un presidio Dop. La domanda di registrazione è stata già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. “Si tratta di un meritato riconoscimento -come sostiene il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, Rosario Lopa - che premia il lavoro svolto in questi anni da Lucia Di Mauro che guida l’associazione che ne riunisce i produttori”. Ormai nota alla ristorazione gourmet e ad un pubblico attento ai piatti della tradizione, la Colatura è un prodotto che sia pure di nicchia genera dai 2 ai 3 milioni di euro di fatturato con un trend di crescita proprio motivato dalle simpatie verso il prodotto anche da parte dei grandi chef stellati. Con la conclusione dell’iter per il riconoscimento del marchio comunitario, questa tipicità enogastronomica rafforza il lungo elenco dei presìdi dell’agroalimentare Made in Italy. “Occorre che questi prodotti d’eccellenza diventino risorsa garantendo la loro identificazione e la loro tracciabilità valorizzando il tessuto socio-economico della nostra Terra - aggiunge Lopa -Dobbiamo difendere la leadership conquistata dall'Italia nella qualità e nella sicurezza alimentare grazie all'impegno delle imprese agricole del napoletano con il primato comunitario nelle produzioni tipiche”. La Colatura di alici di Cetara è il liquido ottenuto dalla maturazione delle alici sotto sale, pescate nella zona marina prospiciente la costa salernitana fino a 12 miglia di distanza. Il disciplinare è molto rigido nel metodo di ottenimento e di lavorazione, ad iniziare dalla cattura delle alici fino alla spillatura del prezioso liquido, nel pieno rispetto della tradizione marinara del borgo amalfitano. La Colatura di alici di Cetara si candida così a diventare il venticinquesimo marchio europeo di qualità della Campania, la quindicesima DOP, la prima tra i prodotti della pesca. - (PRIMAPRESS)