Al via il road tour del Consorzio Vini Alto Adige in 8 città italiane da Milano a Palermo

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Un wine road show quello che si appresta a compiere il Consorzio Vini Alto Adige che percorrerà oltre 6.000 km partendo da Bolzano per raggiungere le città di Milano, Roma, Firenze, Bologna e Napoli ma anche Palermo, Ferrara e Genova. Una serie di appuntamenti per recuperare la mancanza di contatto per gli effetti della pandemia. “Abbiamo scelto di dare un segnale all’Italia: l’Alto Adige c’è ed è pronto a rimboccarsi le maniche e a macinare chilometri per incontrare tutti quegli operatori che, per le cause che tutti conosciamo, non sono potuti venire a conoscere i nostri vini in occasione di fiere di settore come Vinitaly o Prowein”, spiega Eduard Bernhart, Direttore del Consorzio Vini Alto Adige. “Crediamo molto nella qualità e nella versatilità dei nostri vini, che possono essere abbinati ad infinite tipologie di pietanze e cucine tipiche di tutta Italia, dalla cucina di mare a quella di montagna. I nostri vini godono inoltre di grande longevità e per raccontare il loro potenziale d’invecchiamento verranno proposte in ogni seminario, oltre alle etichette delle annate in commercio, anche due vecchie annate. Questo è l’obiettivo del Roadshow: coinvolgere e accompagnare i ristoratori e gli operatori del settore alla scoperta del grande potenziale gastronomico dei vini dell’Alto Adige” conclude Bernhart. - (PRIMAPRESS)