Wedding, Open Day alla Tenuta Donna Vittoria

Lo chef patron Mario Cerqua (terzo da destra) con la sua brigata di cucina

SAN PRISCO (CE) - Grande successo per l'Open day alla Tenuta Donna Vittoria di San Prisco. Per due giorni, nella struttura di Via San Giovanni, tante giovani coppie pronte al matrimonio hanno avuto modo di apprezzare i servizi garantiti dallo staff e l'accoglienza del personale. Lo chef patron della struttura, Mario Cerqua, ha preparato per l'occasione un buffet degustativo con i piatti di eccellenza della Tenuta. Per tutti gli ospiti, tanta animazione, musica e allestimenti per ogni tipo di esigenza legata ai ricevimenti nuziali.