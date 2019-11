Wedding day alla Tenuta Donna Vittoria di San Prisco

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Domenica 17 novembre dalle ore 11, Tenuta Donna Vittoria, in Via San Giovanni 50 a San Prisco (Ce), apre le porte al pubblico per il Wedding Day 2019. Lo staff accoglierà per l'intera giornata le giovani coppie che si avvicinano al matrimonio e che sono desiderose di conoscere questa elegante location ai piedi dei Monti Tifatini ed i suoi servizi d’eccellenza. Per tutti gli ospiti ci sarà la possibilità di visitare la grande sala, il parco, conoscere la cucina dello chef patron Mario Cerqua e apprezzare gli allestimenti. Insieme allo staff di Tenuta Donna Vittoria, ci saranno anche numerose aziende partner dell'evento: Vergara Group, auto da cerimonia; Casper Animazione; Anima Eventi Group; DJ Set “La Notte delle Stelle”; Pirotecnica Giuglianese; Atelier M EFFE, che alle ore 19 proporrà una sfilata di abiti nuziali; il caricaturista Antonio Bottone; il fotografo Nicola Barbato; il fiorista Busico. L’ingresso è gratuito. A tutti i partecipanti sarà offerto un trattamento viso per due. E' gradita la prenotazione ai numeri 3341000561 08231831811. - (PRIMAPRESS)