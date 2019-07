Vincenzo Di Fiore ad Acerra presenta la pizza e il cuoppo del decennale

Vincenzo Di Fiore

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Provola, pancetta di maiale paesano, noci di Sorrento, rosmarino e olio extravergine di oliva. Questi gli ingredienti della pizza che Vincenzo Di Fiore dedica al decimo anniversario della sua attività in quel di Acerra. Anni importanti per il maestro pizzaiolo acerrano che, grazie alla leggerezza dell’impasto e all’importante opera di valorizzazione delle eccellenze acerrane e campane, si è fatto notare dal Gambero Rosso che proprio nel 2014 lo inserisce nella Guida alle pizzerie d’Italia e dal 2016 gli riconosce i 2 spicchi. Nel dicembre 2016, vincendo il sondaggio organizzato da Mysocialrecipe, Vincenzo Di Fiore diventa anche il primo “pizzaiolo-pastore” a conquistare un posto sul prestigioso presepe di Ferrigno a San Gregorio Armeno.

Nel menu estivo sono due le proposte celebrative scelte tra quelle più apprezzate dalla clientela in questi due lustri.

Entra in carta il Cuoppo del decennale in cui, accanto a crocchè e frittatine, trova spazio l’arancino Pulcinella, con fagioli cannellini “dente di morto”, carne macinata, provola e pomodorini gialli, ideato lo scorso anno in occasione dell’apertura del locale in corso Italia. Pizza del decennale diventa, invece, la apprezzatissima “Cacio, noci e pancetta”. I dieci anni di attività di Di Fiore come pizzaiolo-patron iniziano nell’estate del 2009 con la prima sede della pizzeria Bella Napoli che nel 2014 viene spostata da via Muro di Piombo nei locali più spaziosi di via Ludovico Ariosto. La scorsa estate alla pizzeria "Bella Napoli" va ad aggiungersi il nuovo locale su Corso Italia 28 che dispone di 150 coperti interni e altrettanti esterni. - (PRIMAPRESS)