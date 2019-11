Sapori&Salute, a Villa Diamante una cena di beneficenza all'insegna del benessere

Villa Diamante

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Giovedì 28 novembre alle ore 20.00 presso Villa Diamante a Napoli, si terrà la cena evento "Villa Diamante Sapori&Salute", organizzata da Luigi Barone, neo Presidente APCI provincia di Napoli e chef resident della struttura posillipina. Il team di cucina, unitamente a chef campani dell’APCI, realizzerà una cena il cui tema sarà proprio quello del benessere, con l'utilizzo di materie prime italiane di alta qualità e senza prodotti contenenti conservanti, additivi, coloranti, addensanti, miglioratori o altri potenzialmente nocivi alla salute.

Alla serata, moderata da Angela Merolla, interverranno sul tema cucina e salute, il dottor Carmine Fonderico, medico specialista gastroenterologia ed endoscopia digestiva, la dottoressa Denise Orta, biologa nutrizionista, Bianca Coppola, dottoressa in informazione scientifica sul farmaco e ambientale. L’intero incasso della cena sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Bambino Gesù Onlus.

Gli chef protagonisti della serata saranno Rosario Dello Iacono, Pasquale Masullo, Rosa Barone, Salvatore Andretta, Antonio Aniello, Antonio Grasso, Raffaele Satriano. Il pasticciere sarà Amedeo Carannante. Il costo della cena, vini inclusi, è di 50 euro a persona. I partner della serata sono Giannitessari (Roncà VR), Ittica D'Isanto (Pozzuoli), Cozzolino Frutta e Verdura (Napoli), Gay Odin (Napoli), AIS Associazione Italiana Sommelier Napoli, Horeca Pascarella (Giugliano in Campania), Antica Distilleria Petrone (Mondragone CE). Info e prenotazioni 0815752433, 3665921330. - (PRIMAPRESS)