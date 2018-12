Ranieri lancia la Cassata Pink per le festività natalizie

Gianluca Ranieri mostra le produzioni natalizie

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Natale in rosa per le pasticcerie Ranieri di Napoli e Pozzuoli grazie alla nuovissima Cassata Pink, una cassata al forno realizzata con ricotta fresca di pecora e frutti di bosco che conferiscono il colore al dolce. Alla bontà del prodotto anche in questa nuova proposta dolciaria l’art creator Gianluca Ranieri aggiunge il suo tocco fashion nella presentazione del dessert. La cassata al forno sarà disponibile anche nella versione al cioccolato fondente e in quella con sola ricotta per gli amanti della tradizione. La Pink va ad arricchire la collezione di cassate di Gianluca Ranieri andando ad aggiungersi alla già molto apprezzata versione light nata per il Natale 2017 in cui la glassa di zucchero, che alcuni trovano eccessivamente dolce, venne sostituita con una più delicata mousse di ricotta. La proposta natalizia di Ranieri ovviamente non si limita alle tante tipologie di cassata ma si estende ai tanti dolci della tradizione natalizia tra cui gli struffoli avvolti da cestini di cioccolato bianco a nido d'ape e ai panettoni caratterizzati da sontuosi addobbi. Gianluca Ranieri, ideatore dei dolci di Ranieri Pasticcerie, ha un passato di designer di accessori moda, ma è sempre stato innamorato della cucina e soprattutto della pasticceria. La sua passione sono le torte. "Sin dai tempi della scuola - racconta Ranieri - la torta per me era il momento clou della festa di compleanno degli amici e negli anni questo piacere è diventato sempre più grande. Appena ne ho avuto l'opportunità ho creato insieme ad altri soci un brand di pasticceria e mi sono dedicato all'altra mia passione, il design degli oggetti di moda. Dopo 15 anni di pasticceria tradizionale, desideravo mettere al centro della produzione la torta e nel 2015 ho aperto Ranieri Pasticcerie al Vomero, in via Cilea e in via Bernini, e sul lungomare di Pozzuoli. Così la torta quadrata, insieme a tante altre creazioni, è diventata la realizzazione del mio sogno: fare della torta il momento clou di ogni festa e di ogni incontro conviviale". - (PRIMAPRESS)