Pizza e Panettone, binomio vincente per il prossimo Natale

(PRIMAPRESS) - BATTIPAGLIA - Pizza e Panettone, binomio vincente al “PizzaArt” di Battipaglia, dove Vito de Vita, Maestro Pizzaiolo, presidente della “Scuola Napoletana Pizzaioli” e patron della pizzeria, ed Helga Liberto esperta di lievitati, meglio noti come “Chef dei Grani”, hanno proposto le loro realizzazioni dedicate al periodo natalizio.

Ricco e stimolante il menù della serata, con un entrè composto da un tris di nuvole e una degustazione di pizze: la prima realizzata con un impasto al croccante di farro con baccalà, pomodoro giallo, foglia di caldo ed oliva infornate; la seconda con impasto fibra con filetto di San Marzano marinato alla colatura di alici di cetara, fior di latte di vacca gelsi e blu di Bufala.

In chiusura, i panettoni. Il Carezza del Cilento con fico bianco, noci, nocciole, mandorle, in edizione limitata con il Fico Bianco Monnato Presidio Slowood Prignano Cilento; il Terre degli Alburni con marrone di serino I.G.P., glassatura con cioccolato Domori Sur Del Lago Venezuela 75 %, infusione rum invecchiato 12 anni; il Nuvola del Vesuvio, con arancia semicandita, albicocca del Vesuvio Presidio Slowfood e uvetta australiana “7 corone".

