CASERTA - Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, dalle ore 11 alle 20,30, tutto il mondo del wedding in rassegna nell'Open day alla Tenuta Donna Vittoria, di San Prisco (Caserta) in Via San Giovanni, 50. Per le giovani coppie che si avvicinano al matrimonio, una kermesse che proporrà agli ospiti un buffet degustativo preparato dallo chef patron della struttura, Mario Cerqua, tanta animazione, musica e allestimenti per ogni tipo di esigenza legata ai ricevimenti nuziali. Un percorso "fiabesco" che si snoderà lungo il suggestivo agrumeto della struttura e a bordo piscina. I partner dell'evento sono Carmine Serullo, fotografo; il birrificio artigianale Okorei; Radio Marte; Casper animazione; Anima Eventi; Il Giardino dell'Eden, fiorista; L'Auto Sposa di Vergara Group, Zoom Click, We Unit. Ingresso libero.