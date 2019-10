Multa salata a New York per ristoranti gourmet che propongono foie gras

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - I movimenti ambientalisti spingono l’amministrazione dello stato di New York a vietare la vendita del foie gras. La decisione è arrivata dal consiglio comunale che mette al bando la specialità francese dal 2022. L'esito della votazione non c'era dubbio, poiché la maggioranza dei consiglieri eletti ha espresso il proprio sostegno a questo testo, presentato all'inizio dell'anno da diversi consiglieri comunali. A partire dalla fine di ottobre 2022, tre anni dopo l'adozione della legge, sarà vietato a qualsiasi esercizio di commercio di prodotti alimentari di vendere, servire o anche detenere foie gras. I trasgressori saranno passibili di una multa da $500 a $2.000, che può essere rinnovata ogni 24 ore. - (PRIMAPRESS)