Mare ed enogastronomia, eccellenze da valorizzare tra Napoli e Venezia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un perfetto connubio tra i temi della salvaguardia ambientale e quelli della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche ha caratterizzato la prima edizione di “Golfo Pulito – Napoli incontra Venezia”, la campagna informativa organizzata dalla Sezione Campania - Assomorosini - per la tutela della risorsa mare, presentata sabato sera presso la Sezione Velica della Marina Militare di via Acton. Lo staff di Villa Diamante, infatti, per l’occasione ha proposto agli ospiti una selezione dei piatti migliori della struttura, molto apprezzati dai protagonisti dell’evento che hanno discusso sull’urgenza di mettere in campo una task force che operi sul territorio con azioni concrete, finalizzate a contrastare l’inquinamento del Mare da microplastiche e olii di superficie. Tematiche che sono in perfetta sintonia con l’azione quotidiana di chi, come Villa Diamante, è impegnato a costruire la cultura di un food di qualità, in tutte le sue declinazioni. La serata e stata condotta dalla giornalista Rai 1 Uno Mattina, Chiara del Gaudio, e ha visto la partecipazione di esperti di Istituti di Ricerca nazionali, dell’Università di Napoli Federico II, dell’Università Parthenope, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare insieme ai rappresentanti delle Istituzioni. - (PRIMAPRESS)