Lo chef Salomone per una sera ai fornelli del beefbar Scelto di Messercola

Pasquale e Luigi Russo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Mercoledì 6 novembre alle ore 20,00 il beefbar Scelto di Messercola (Ce) organizza una cena che vedrà come special guest Luigi Salomone, lo chef che nel 2017 ha condotto il ristorante stabiese Piazzetta Milù alla conquista della stella Michelin. "Benvenuto Scelto!", questo il titolo della serata, rappresenta per i fratelli Luigi e Pasquale Russo, giovani titolari del beefbar, l'occasione per presentare al pubblico e alla stampa il proprio locale che ha aperto i battenti il 12 settembre scorso.

Una sorta di nuova inaugurazione per i Russo con la raccolta di quanto più apprezzato dai clienti in questo inizio di percorso e la presentazione di qualche novità del menu invernale tra cui proprio il Risotto al taleggio di bufala, porcini, camomilla e tartufo che lo chef Salomone lascerà in eredità a Scelto. Protagoniste della serata saranno le carni, marchigiana in particolare, fornite dall'Antica Macelleria Buonanno di Moiano che abitualmente in carta sono affiancate anche da una ricca proposta di tagli di tante altre razze pregiate.

La serata condotta dalla giornalista enogastronomica Laura Gambacorta vedrà la partecipazione di Fabio Cioffi, designer che ha realizzato il locale, e di Gianluca Lo Sapio di The Great Gig in the wine che ha selezionato i vini in abbinamento.

Menu: Battuto di marchigiana con lardo, stracciata di bufala, nocciole e scarola riccia;Carpaccio Autunno con salsa di ricotta affumicata, castagne, caki e pane tostato; Mozzarella in carrozza, ketchup alla pizzaiola e basilico; Ribs di maiale nero cotte a bassa temperatura, rosmarino birra, salsa di soia, miele e friarielli; Nuggets di pollo marinati e fritti, salsa tartara e senape; Risotto al taleggio di bufala, porcini, camomilla e tartufo

Pancia di maiale cotta dolcemente, salsa bbq, papavero nero e peperoni in agrodolce; Tagliata di marchigiana, rucola, pomodorini e parmigiano; Monte Bianco. In abbinamento: Gribulles petillant naturel 2018 Les Noades

Rosso di Baal Coli di Salerno Igt 2016 Casa di Baal; Magis Irpinia Aglianico Dop 2015 Antico Castello; Taurasi Docg 2013 Antico Castello; Montefalco Sagrantino Passito Docg 2014 Raìna. Ticket di partecipazione: euro 40 (vini inclusi). Ingresso solo su prenotazione allo 08231490646. - (PRIMAPRESS)