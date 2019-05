La Tenuta di Bacco, un angolo di paradiso nell'area flegrea

Da sinistra Roberto Mazzocchi, Mena D'Alessio e Vincenzo Guardascione

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Se volete regalarvi un angolo di paradiso, provate a fare un salto alla Tenuta di Bacco. In questo pezzo di area Flegrea, al confine tra Monte di Procida e Bacoli, Vincenzo Guardascione ha dato il via ad una avvincente iniziativa imprenditoriale che regala, ai palati più esigenti, i prodotti di un orto e di un agrumeto assolutamente biologici, circondati da filari di viti che garantiscono una deliziosa Falanghina e un corposo Piedirosso.

La Tenuta di Bacco nasce già nel 2010 ma esclusivamente come Day Spa, in cui al servizio piscina veniva affiancato un percorso relax con massaggi e vinoterapia. Nella primavera del 2019, invece, viene inaugurata ufficialmente la moderna sala ristorante con circa 40 coperti, circondata da ampie vetrate.

La cucina, affidata alla guida dello chef Roberto Mazzocchi, che ha al suo attivo esperienze nelle brigate di Crudo Re a Napoli e della Locanda del Testardo a Bacoli, si basa su due elementi fondamentali del territorio: il pescato e i prodotti dell’'orto. Il servizio in sala, invece, è curato impeccabilmente da Mena D'’Alessio, giovane direttrice della struttura.

Nel menu estivo ci sono le candele alla genovese di mare, gli spaghettoni con vongole e timo limonato e il Fish and Chips flegreo con maionese di baccalà.

Nel periodo estivo, a partire dalle 19,30, è attivo anche il corner dei “Crudi di Bacco” dove poter gustare i crudi dello chef, accompagnati eventualmente da bollicine, sulla terrazza che domina la piscina, il lago Miseno e il mare. - (PRIMAPRESS)