La pastiera, la regina dei dolci napoletani con la pasticceria Ranieri diventa quadrata

Gianluca Ranieri e la pastiera quadrata

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una Pasqua all’insegna del design per la pasticceria Ranieri di Napoli il cui fondatore, l’art creator Gianluca Ranieri, ha scelto di rendere quadrata la pastiera. L’idea di proporre la pastiera in “square version”, in aggiunta alla consueta forma circolare, nasce dal notevole apprezzamento già riscosso dalle altre creazioni della pasticceria proposte in forma quadrata.La Pastiera 27, questo il nome della pastiera di Ranieri, rispecchia fedelmente la ricetta tradizionale pur prevedendo l’aggiunta di un ingrediente segreto che ha richiesto ben 27 prove prima che si raggiungessero il giusto bilanciamento e la desiderata sofficità del ripieno. Le novità in casa Ranieri, però, non finiscono qui. Anche tra i lievitati pasquali si registra una new entry con la nascita della colomba croccante all’amarena realizzata con un impasto variegato al frutto ro sso e ricoperta da un top di cioccolato bianco, un mix di granella di amaretto che conferisce croccantezza e scaglie di cioccolato bianco, al latte e fondente.



Pasticceria Ranieri

Il brand Ranieri, già noto nel settore della moda per le produzioni artigianali di borse e accessori in pelle rigorosamente made in Italy, dal 2015 ha esteso la sua attività nel mondo della pasticceria. Tre i locali a firma dei fratelli Luca e Salvatore Di Pietro, titolari del brand Gianluca Ranieri: un Ranieri Art Coffee shop a Pozzuoli e due pasticcerie al Vomero, in via Bernini e in via Cilea. - (PRIMAPRESS)