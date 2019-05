La braceria Mannaia di Marcianise per l’estate punta sulla carne di vacca finlandese

Il team di Mannaia con Venerando Valastro

(PRIMAPRESS) - MARCIANISE (CE) - Continua inarrestabile il percorso di arricchimento della selezione di carni da parte di Mannaia Hamburgeria & Braceria di Marcianise (Ce) che nel nuovo menu aggiunge un’altra preziosa chicca alla sua proposta, la carne di vacca finlandese, considerata la “Wagyu europea” per la sua elevata marezzatura che ricorda quella delle carni giapponesi. Anche questo nuovo inserimento in carta è frutto della collaborazione col noto griller napoletano Venerando Valastro che dallo scorso autunno firma i menu della braceria di Marcianise nata nel 2016 ad opera di Pasquale Cascone, della moglie Isabella e dei figli Alfonso e Andrea.

Il menu estivo, però, accanto all’ampliamento della selezione delle carni per griglia, riserva anche diverse altre interessanti novità create da Valastro che, pur non rinnegando la tradizione mediterranea, ama spaziare tra le cucine di tutto il mondo. Di chiara ispirazione nipponica, infatti, sono gli originali Maki-roll del macellaio (roll di riso giapponese con carpaccio di fassona piemontese e cuore di carota e sedano in agrodolce) mentre di evidente impronta messicana sono i piccanti Taco fresh con straccetti di pollo, pico de gallo, fettine di lime e mayo al chipotle.

Ricca anche l’offerta di piatti di carne con ben nove proposte tra cui il Lomo en sal alla fiamma, un filetto alle erbe cotto sotto sale e fiammeggiato alla tequila, e il Carpaccio “sbagliato” con spuma di rucola, fonduta di formaggio e buccette di limone.

Spicca per originalità anche la proposta dei dessert con cui terminare in dolcezza il percorso di degustazione. La scelta dei Cascone è ricaduta su un intrigante dolce caratteristico del foggiano, la Passionata, realizzato dalla pasticceria Casoli di Troia (Fg) con una crema di ricotta ottenuta da tre tipi di latte (mucca, pecora e bufala) avvolta da una pasta di mandorle pugliesi e adagiata su una base di pasta biscuit.

Completa l’offerta di Mannaia una carta dei vini, realizzata in collaborazione con l’Enoteca Il Torchio, che annovera 50 etichette esclusivamente italiane accompagnate da un’interessante selezione di birre che comprende alcune produzioni artigianali. - (PRIMAPRESS)