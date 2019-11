L’ottima annata del Brut 2012 di Ronco Calino nonostante la ruvida alternanza del clima

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Le uve da cui è nato hanno vissuto un'annata dominata da bruschi cambiamenti climatici. Eppure il Brut 2012 della tenuta di Ronco Calino, un’oasi di raffinata bellezza in Franciacorta, è riuscito a recuperare il ritardo vegetativo, raccogliendo a metà agosto grappoli in ottima salute, ma ovviamente, come era prevedibile, la resa è stata inferiore alle previsioni.

La storia dell'annata si legge chiaramente all'assaggio di questa cuvée di Chardonnay (60%) e Pinot Nero (40%) da solo mosto fiore, che ha riposato sui lieviti per almeno 60 mesi. Le note predominanti sono infatti riconducibili alla frutta leggermente immatura, condite da fini sensazioni "verdi": è un Franciacorta che evoca freschezza, brio, aiutato dal dosaggio parco (1,5 grammi per litro di sciroppo di dosaggio).

La sua matrice fresca e stuzzicante lo rende adatto ad abbinamenti impegnativi, dai salumi di bella grassezza, come la mortadella, al salmone selvaggio, fino ai piatti di pesce d'acqua dolce: l'insalata di luccio o i filettini di pesce persico dorati.

Prodotto in 3.650 bottiglie e 205 magnum, il Franciacorta Brut 2012 di Ronco Calino è disponibile in enoteca a 30 euro circa; lo riconoscete sullo scaffale dalla capsula decorata col pentagramma, un omaggio al pianista Benedetti Michelangeli, ispiratore della nascita della cantina. - (PRIMAPRESS)