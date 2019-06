L'estate di Ciro Savarese ha il sapore della solidarietà

Ciro Savarese e Gena Iodice con la Nerano

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Le stagioni passano, ma la qualità resta. Dopo le convincenti proposte invernali che hanno sancito un vero e proprio boom di presenze nel locale di Arzano, Ciro Savarese è pronto a dare gusto e sapore all’estate, che sarà anche all’insegna della solidarietà. Il pizzaiolo-patron della pizzeria omonima, conosciuta anche col precedente nome di Anema & Pizza, accompagna infatti il suo menu estivo con un’iniziativa benefica in favore dell’Associazione “Matteo 25” Onlus di Arzano, che già da diversi anni opera sia in strada sia presso le famiglie del territorio in difficoltà distribuendo cibo, medicinali, indumenti e pacchi alimentari mensili. Dal 19 giugno al 30 settembre per ogni pizza Nerano ordinata verrà donato un euro alla Onlus presieduta da Anna Maria Ambrosino per l’acquisto di pacchi alimentari. La Nerano “solidale” è stata realizzata in collaborazione con Gena Iodice, lady chef del ristorante La Marchesella di Giugliano.

Inoltre nei mesi estivi inizieranno le selezioni di giovani provenienti da famiglie a basso reddito a cui Savarese insegnerà l’arte della pizza per aprire loro la strada a un inserimento nel mondo del lavoro.

Le novità di Savarese riguardano ovviamente anche l’aspetto prettamente gastronomico. Tra gli sfizi fanno il loro ingresso in carta gli intriganti Rocher al baccalà, mentre tra le pizze, accanto alla Nerano con provolone del monaco, zucchine, ricotta e menta, arriva la freschezza della Profumi d’estate, una focaccia multicereali condita a freddo con stracciata di bufala, battuto di pomodoro cuore di bue, olive verdi, alici marinate e scarola riccia. Altra novità nel menu è l’introduzione di due cavalli di battaglia di Gena Iodice come la Fresellina con burrata di mozzarella di bufala, baccalà scottato in oliocottura con rosmarino e pepe rosa, pomodorini gialli e rossi e basilico e la Millefoglie scomposta di straordinaria leggerezza.

Ciro Savarese proviene da una delle famiglie di pizzaioli più antiche di Napoli, gli Oliva. Si è avvicinato al mondo dell'arte bianca sin da bambino seguendo le orme del nonno Ciro e del padre Giuseppe che gli hanno trasmesso la tradizione della pizza napoletana. Nel novembre del 2002 Savarese apre Anema & Pizza ad Arzano che inizialmente offre solo il servizio da asporto. Nel tempo si aggiungono altre due sale che consentono a Savarese di diventare un importante riferimento non solo per Arzano ma anche per i paesi limitrofi. A novembre del 2018 inizia il totale restyling del locale che alla riapertura prende il nome del titolare.