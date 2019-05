L'Aranciata Rossa Bio Igp della siciliana Sibat Tomarchio vince il premio dei migliori soft drink della categoria a New York

(PRIMAPRESS) - ACIREALE (CATANIA) – L’Aranciata Rossa BIO IGP dell’azienda siciliana Sibat Tomarchio ha vinto a New York il Gold Sofi Award 2019 per la categoria “Migliore bevanda fredda Ready to Drink”. Un riconoscimento, che ha il sapore di un Oscar del beverage e che posiziona il brand dell’azienda di Acireale nata nel 1920, nel panorama mondiale dei soft drink. Il premio viene assegnato dalla Specialty Food Association, l’organizzazione che opera nel commercio e nell’industria alimentare statunitense, e che ogni anno riunisce un panel di esperti per proclamare le specialità più innovative ed eccellenti in ambito food.

Sono 58 i giudici, scelti tra chef, giornalisti di settore ed esperti culinari, chiamati ad esprimersi “bendati” su una selezione di 148 prodotti in gara. L’Aranciata Rossa BIO IGP Tomarchio che è salita sul podio più alto della SFA, è preparata solo con il 20% di succo di Arancia Rossa di Sicilia IGP. - (PRIMAPRESS)