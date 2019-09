In concorso 503 formaggi alla conquista del miglior dop nella villa veneta Contarini di Piazzola sul Brenta

(PRIMAPRESS) - PADOVA - In concorso 503 formaggi pronti a partecipare alla 15ma edizione di Casus Veneti di Padova che nel weekend del 28-29 settembre prossimo, celebra l’eccellenza casearia italiana del veneto richiamando per l’occasione 115 produttori.

In questa edizione viene lanciato il “Primo concorso Nazionale dei Formaggi di Fattoria, e “Primo concorso nazionale Formaggi di Montagna” che andranno in rassegna a Villa Contarini, la villa veneta di Piazzola sul Brenta che ospiterà le migliori produzioni nazionali.

Nella Sala delle Conchiglie della villa saranno in esposizione oltre 400 formaggi sistemati in un unico grande tavolo. Solamente 38 entrano in finale. Tra le categorie ci sono anche i grandi formaggi DOP come Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone Valpadana e Mozzarella STG e Grana Padano( consorzio capofila del comitato promotore dell'evento). Ben 8 denominazioni protette a livello comunitario che grazie al lavoro dei Consorzi di tutela oggi sono ambasciatori in Italia e all'estero dell'eccellenza “Made in Veneto”. - (PRIMAPRESS)