Il Pokè hawaiano fa tendenza nel food delivery. E tra gli appassionati della cena a porter avanza lo stile "green" senza posate

(PRIMAPRESS) - MILANO – Nelle grandi città il food delivery, la consegna a domicilio di cibo, è diventato un vero e proprio trend. Ma qual è il cibo più richiesto? Una ricerca dell’inglese Deliveroo, ha monitorato Roma, Milano, Firenze e Napoli per scoprire che anche in questo settore esistono dei veri e propri trend di consumo. A guidare la classifica delle preferenze quasi in tutte le città è il Pokè – insalata hawaiana con pesce crudo marinato e tagliato a cubetti – piatto a basso contenuto calorico, ma subito dopo è il classico Hamburger, seguito da Pizza e Sushi a continuare a svettare in classifica. Se a Milano e a Firenze il Pokè è stabilmente al primo posto negli ordini come sublimazione della “Sushi mania”, precedendo Hamburger e Pizza, Napoli sceglie l’Hamburger, resta fedele al sushi (al secondo posto), apprezza il Pokè (al terzo) e, incredibile a dirsi, mette la pizza solo al quarto posto.

I romani vanno sul classico e scelgono, nell’ordine, Hamburger, Pizza, Pokè, cucina italiana e Sushi. Eppure c’è un piatto che va fortissimo a Roma in zona Parlamento: il Thai Noodle wok, che ha come base i saporiti “spaghetti” orientali nati in Cina 4mila anni fa e realizzati con farina di riso, grano saraceno, fagiolo mungo, mais oppure alghe, saltati nel wok e conditi con pesce, pollo o verdure. Si consumano nell’apposito “Noodle box” con le classiche bacchette, ma c’è chi nella tranquillità del suo ufficio si affida alla classica forchetta.

Nel quadrilatero della politica i dati di Deliveroo parlano chiaro: a pranzo un ordine su tre richiede le posate di plastica, rinunciando all’opzione ecologica “no posate” introdotta da Deliveroo nel 2018. Va meglio a cena quando nella stessa zona a chiedere le posate è un ordine su cinque, ma si suppone che molti siano ormai tornati a casa.

La zona del Parlamento, maglia nera assieme a Milano Centro, è in controtendenza con i dati nazionali, che vedono il 91% dei consumatori italiani scegliere l’opzione “no posate” sulla piattaforma Deliveroo. - (PRIMAPRESS)