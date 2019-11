Il Migliore panettone classico del Mondo FIPGC 2019 arriva da Marano

Da sinistra Vincenzo Baiano e Gianluca Cecere

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nuovo successo per una pasticceria campana a una kermesse internazionale dedicata ai panettoni. Questa volta a trionfare al prestigioso concorso “Migliore panettone al Mondo”, organizzato il 16 e il 17 novembre a Palazzo Falletti di Roma dalla FIPGC (Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria), è stata la pasticceria Caffè Baiano di Marano di Napoli. Il panettone Classico realizzato da Gianluca Cecere e Vincenzo Baiano, primi ex aequo col bresciano Bruno Andreoletti, ha avuto la meglio tra le creazioni di ben 165 concorrenti provenienti non solo da tutta Europa ma anche da Cina, Giappone, Arabia Saudita e Australia. A decretare i vincitori è stata una giuria qualificata composta dai Campioni del Mondo di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria Roberto Lestani, Matteo Cutolo ed Enrico Casarano, nonché dai maestri pasticcieri pluripremiati a livello internazionale Mario Morri e Gianni Pina. Tante le caratteristiche analizzate del dolce simbolo del Natale tra cui qualità delle materie prime impiegate, profumo, cottura e alveolatura. Per la pasticceria di Vincenzo Baiano questa importante affermazione a livello internazionale premia un percorso di costante crescita basato sull’impiego di miele rigorosamente italiano, frutta candita in maniera del tutto naturale, farine certificate italiane, bacche di vaniglia bourbon sapientemente scelte e burro centrifugato di altissima qualità. Gianluca Cecere, nella brigata di pasticceria del Caffè Baiano dal 2016, sebbene giovanissimo aveva già al suo attivo la vittoria al campionato italiano FIPGC 2018 e la conquista del posto nella Nazionale Italiana di Pasticceria piazzatasi al terzo posto nel mondiale del 2019. - (PRIMAPRESS)