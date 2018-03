Il Frantoio Franci di Montenegro a Grosseto vince il premio Sirena d'Oro 2018

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ la Toscana a fare l’en plein di premi al Sirena d’Oro 2018 dedicato ai migliori oli d’Italia. Il frantoio Franci di Montenero (Grosseto), sale sul podio nella categoria Dop, IGP e Bio. Tra i premiati anche il Frantoio Pruneti di San Polo in Chianti (Firenze) e l’oleificio campano Pietrabianca di Casal Velino Marina (Salerno) c he ha conquistato il titolo di miglior olio campano. - (PRIMAPRESS)