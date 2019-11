Il babà, la storia del dolce più amato dai napoletani

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Grande successo ieri alla Pasticceria “Mignone” in piazza Cavour a Napoli per la serata dedicata al babà. Il prezioso dolce è salito in cattedra, accompagnato da una buona cioccolata calda e tante bollicine per il brindisi finale. Di origini reali la storia del babà, raccontata dal giornalista Giuseppe Giorgio, è molto simile a quella di una favola con tanto di Re, corte e servitù. Grazie all'opera dei maestri pasticceri Ugo e Raffaele Mignone, il babà oggi è protagonista di una produzione finissima, frutto di antiche regole e prodotti genuini. Una produzione che tutti gli ospiti hanno gradito, affollando per ore lo spazio antistante la pasticceria e manifestando il loro apprezzamento per l'evento. - (PRIMAPRESS)