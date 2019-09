Il 28 settembre alla Tenuta di Bacco Vendemmia con Gusto tra i filari con vista sul mare

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sabato 28 settembre alla Tenuta di Bacco, struttura flegrea composta da azienda agricola e ristorante al confine tra Monte di Procida e Bacoli, appuntamento con “Vendemmia con Gusto” per trascorrere una giornata tra le vigne all’insegna dei piaceri della gola. L’evento, organizzato da Vincenzo Guardascione e Mena D’Alessio, rispettivamente titolare e direttrice della Tenuta, in collaborazione con Laura Gambacorta, avrà inizio alle ore 11,30 con la vendemmia dei filari che sovrastano il lago Miseno e la costa flegrea di Miliscola. Alle ore 13,00, abbandonati guanti, forbici e cassette per l’uva, si entrerà nel vivo del ricco percorso degustativo tra salato e dolce che vedrà la partecipazione di tanti artigiani della gastronomia distribuiti in numerose postazioni a bordo piscina o a ridosso dei filari. Protagonisti della giornata saranno Gennaro Ranieri, barman di Akademia Cucina & More, autore del cocktail di benvenuto, Roberto Mazzocchi, chef di Tenuta di Bacco, con i primi e il soffritto di mare, e Raffaele Scamardella, titolare dell’Enoprosciutteria Scamardella dal 1907, che porterà una selezione di formaggi e salumi pregiati tra cui il cotto Rosa e il crudo San Giacomo abbinati ai pani e ai grissini del panificio Malafronte dei fratelli Massimiliano e Daniele. Delizieranno gli ospiti anche le montanare del maestro pizzaiolo Francesco Gallifuoco, patron dell’omonima pizzeria, e le carni di Raffaele D’Ausilio, titolare dell’omonima burgeria e macelleria, affiancato dal griller Venerando Valastro. Ad accompagnare il tutto saranno la falanghina e il piedirosso della Tenuta di Bacco. Chiusura dolce con i dessert della pasticceria Ranieri e i liquori dell’Antica Distilleria Petrone. Menu I primi e il soffritto di mare di Tenuta di Bacco I formaggi e i salumi selezionati dall’Enoprosciutteria Scamardella I pani e i grissini del panificio Malafronte Le montanare di Francesco Gallifuoco Le carni di D’Ausilio Burgeria & Macelleria I dessert della pasticceria Ranieri In abbinamento: I vini della Tenuta di Bacco I cocktail di Akademia Cucina & More I liquori dell’Antica Distilleria Petrone Ticket di partecipazione: euro 15 Info e prenotazioni: Tenuta di Bacco Via Miliscola Monte di Procida (Na) Tel. 081 2242322 - (PRIMAPRESS)