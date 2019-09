Imparare dagli aromi per riconoscere i sentori del vino: a Castellammare di Stabia un laboratorio sensoriale

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Mercoledì 2 ottobre alle ore 20.00 al Vanilla Wine&Restaurant (Corso Garibaldi 70, Castellammare di Stabia) parte il ciclo di appuntamenti dedicato all'approccio del vino. Il primo incontro sarà rivolto all'analisi sensoriale. Un viaggio esplorativo nell'affascinante mondo dei profumi, dei sapori e dei colori del vino. Si scoprirà in che forma i cinque sensi lavorano per raccontarci il vino, come interpretare i segnali che ci sono inviati dai sensi per poi tradurli e raccontare agli altri le nostre sensazioni. In questo primo corso introduttivo, saranno misurate le capacità sensoriali degli ospiti e saranno degustati i vini dalle diverse caratteristiche aromatiche.

A seguire cena - degustazione a cura di con il seguente menu: Antipasto di benvenuto, Polpettina su crema di zucchine, Fagottino ripieno di ricotta e funghi, Maialino al forno bagnato al vino bianco con patate e piselli e dolce della casa.