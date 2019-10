Giallo Datterino, successo per le pizze stellate di Gramaglia

foto di Leo Cremano Lo chef Paolo Gramaglia (a destra) con Gennaro d'Aria

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Grande successo per le pizze "stellate" di Paolo Gramaglia, presentate nella serata organizzata a Villaricca da Giallo Datterino dei fratelli Spinelli. Ogni pizza è una perfetta sintesi tra la creatività dello chef Gramaglia e la professionalità di Ciro Spinelli, giovane pizzaiolo, con un forte entusiamo per il suo lavoro, ma già maestro dell'impasto. Era presente il Sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo. La signora Laila Gramaglia, attivissima moglie dello chef del ristorante President di Pompei, ha introdotto con Sergio Sbarra e Gennaro d'Aria, le cinque pizze proposte con i relativi elementi storici. Le pizze stellate - Una Marina da a…mare, Moreteria, 30-60-90, Le Capesante in Autunno e Cassata Oplontis - andranno ad impreziosire il menu del locale di Villaricca. - (PRIMAPRESS)