Excellence, l'evento enogastronomico alla nuvola di Fuxsas che parla di futuro con i talk di pOsti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna questo fine settimana, negli spazi della nuvola di Fuksas, Excellence, l’evento enogastronomico con un programma dedicato ai cooking show, degustazioni, mas anche approfondimenti con chef, produttori e aziende. Ci si interroga, dunque, come sarà il ristorante del futuro senza perdere la storia di un Paese.

La startup pOsti nell’area Foodtech con le #LeConversazioniDipOsti, punta sullo storytelling attraverso racconti di esperienze che esplora i mondi del e della ristorazione: la trasparenza nell’agroalimentare, la digitalizzazione dei ristoranti, la contaminazione food & turismo, l’uso delle tecnologie blockchain, IoT e AI per ristoranti e smart farm.

Dedicate a generare divulgazione, interazione, confronto su come la tecnologia possa essere a supporto di ristoratori, chef e produttori, #LeConversazioniDipOsti affrontano le vere sfide che il mercato riserva al settore, tra queste l’identità futura della ristorazione e la sua evoluzione in un sistema 4.0.

Dedicato a questo tema il talk ‘Il ristorante del futuro. Sostenibile, accessibile, sano’ in programma ad Excellence domenica 10 alle ore 13:30, a cura di Virgilio Maretto, Ceo di pOsti e con la partecipazione di Edo Ferrera, chef pluristellato, amante del connubio tradizione e innovazione. - (PRIMAPRESS)