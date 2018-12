Esperienze borboniche all'Archivio Storico

Foto di Paola Tufo Pasquale Palamaro

NAPOLI - Una kermesse alla scoperta della cultura borbonica, e del cibo e delle bevande di cui i reali andavano ghiotti! Il progetto dell'Archivio Storico (ristorante e premium bar ubicato in via Scarlatti, 30 - Napoli) è finalizzato alla riscoperta della cucina borbonica, e di tutto quanto ha reso il Regno delle Due Sicilie la capitale culturale del mondo. Durante le serate si potranno gustare, riviste e attualizzate, le pietanze della cucina borbonica reinterpretate dallo chef stellato Pasquale Palamaro. Ricette che ancora oggi sopravvivono nelle cucine napoletane. Lo chef per il primo appuntamento che si svolgerà giovedì 13 dicembre (ore 20:30) ha pensato a un timballo di bucatini "alla cerino" (sia in versione classica che in versione moderna), chiamato così perché il piatto veniva servito "fiammante" a tavola. Un gustoso viaggio nel tempo da affrontare con una buona bottiglia di vino in valigia (bevanda che sulla tavola dei Borbone non mancava mai): i "Bucatini alla Cerino" saranno abbinati a un Bourgogne Rouge Volnay 2015, Domaine Glantenay (accostamento a cura dell'AIS). Un vino che esce fuori da un'annata straordinaria, le cui caratteristiche (colore intenso, aromi complessi, molta polpa, spiccata freschezza) ricordano quelle dei vini di annate eccezionali che hanno scandito la storia vitivinicola della Borgogna. Il bar manager della struttura, Salvatore D'Anna, per l'occasione ha ideato un nuovo cocktail, il "Match", ottenuto tramite estrazione ed infusione del brodo di pollo (il pollo è un ingrediente della farcia dei "Bucatini alla Cerino"). Ad allietare la serata la musica di BassMark. Per info&prenotazioni: +39 3756089682