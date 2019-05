Conto alla rovescia per l'apertura del nuovo ristorante milanese di Alex Del Piero: si chiamerà No.10 Experience

(PRIMAPRESS) - MILANO - Se ne parla da tempo ed ormai sembra essere arrivati al “90°” per il ristorante di Alessandro Del Piero, l’ex campione della Juventus che aprirà a Milano il No.10 Experience. Il nome della nuova location della ristorazione all’ombra della Madonnina, non poteva che riassumere la storia del campione di calcio che ha indossato la maglietta con il mitico n°10 della Nazionale Italiana vincendo il Campionato del mondo nel 2006.

Di fatto all’apertura manca meno di un mese ma all’incrocio tra viale Monte Grappa e via Melchiorre Gioia, davanti all’Nh Hotel Palazzo Moscova già i curiosi fanno capannello per scorgere dettagli della sala. Per Del Piero è il secondo ristorante: il primo è stato aperto lo scorso anno, con brand N.10 Restaurant, a Los Angeles in società con il ristoratore Emanuele Romani. E anche per Milano si profila una collaborazione con alcuni soci, tra i quali spicca il nome di Mattia Noberasco, CEO dell’azienda leader nell’ambito della frutta secca. Tra gli altri soci compaiono Alessio Albani, titolare della holding sanitaria Omnia Medica, Santiago Herrero di Parodi Group (miele per uso alimentare, cosmetico e farmaceutico), Giacomo Caramelli, proprietario dell’outlet Mondovicino di Mondovì (Cuneo) e Massimiliano Guzzini, vice presidente di iGuzzini illuminazione.

In cucina opererà lo chef Corrado Michelazzo già protagonista al 10 Corso Como e all’Isola Restaurant di Hong Kong. Al primo piano troverà spazio invece una pizzeria gourmet in partnership con Ferrari Spumanti. - (PRIMAPRESS)