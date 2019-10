Cinema al sapore di cioccolato, al Vomero torna Chocoland

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sarà dedicata al mondo del cinema l'undicesima edizione di Chocoland, la più importante kermesse del centrosud dedicata al cioccolato. La rassegna, organizzata da D2 Eventi, patrocinata dalla quinta Municipalità e dal Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con il Cna, è in programma al Vomero dal 29 ottobre al 3 novembre 2019 e si snoderà tra via Scarlatti e via luca Giordano, pronte ad ospitare le classiche "casette" in legno ricche di proposte provenienti da tutta Europa e delle più gustose novità del settore. Ogni ospite potrà mettere alla prova le sue doti attoriali grazie alla scenografia digitale che riproporrà alcuni capolavori del passato ispirati al cioccolato. Gli aspiranti attori potranno sbizzarrirsi senza un copione fisso e realizzare un video che sarà pubblicato sulle pagine social della kermesse. Il più votato riceverà l'Oscar Chocoland. Stesso riconoscimento andrà alla vetrina e allo stand più bello, al prodotto più apprezzato dal pubblico e alla carriera. Un altro importante punto di contatto con il mondo del cinema, sarà rappresentato dalla celebre panchina di Forrest Gump dove un attore replicherà le frasi di Tom Hanks e interloquirà con il pubblico partendo dalla famosissima frase: "La vita è come una scatola di cioccolatini". Ancora, in tema di cinema, il sosia di Jonnhy Deep rivivrà le emozioni del film "La fabbrica di cioccolato" assieme ai suoi fedelissimi mini-operai. Un celebrity wall sarà invece creato grazie al contributo artistico dei visitatori che avranno la possibilità di immergere la loro mano in un bidone di cioccolata e "stampare" la loro impronta sul manifesto.

Alla kermesse saranno ovviamente presenti tanti maestri cioccolatieri, come Mirco Della Vecchia, con la sua linea di cioccolata funzionale "Buonissima by l'Angelica e importanti marchi, come la Caffarel che lancerà una novità. Tra le proposte anche un dolce argentino che riserverà mille sorprese. Previste presentazioni di libri a tema e tanta animazione per bambini. - (PRIMAPRESS)