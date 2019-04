Cibo in alta definizione per il nuovo format di Food Network su tivùsat

(PRIMAPRESS) - ROMA - Food Network, il format d’intrattenimento dedicato al cibo del gruppo Discovery Italia sbarca su tivùsat in HD sul canale 53. Versione in Alta Definizione anche per Giallo e MotorTrend ai canali 38 e 56 che andranno a sostituire le attuali versioni in SD. Questi nuovi ingressi completano l’offerta di ben 10 canali gratuiti del gruppo Discovery Italia visibili su tivùsat che già include Nove, K2 e Frisbee, i canali kids del gruppo ai canali 46 e 44 e le versioni +1 e in HD di Real Time e DMAX. Da oggi sulla piattaforma satellitare gratuita sono disponibili più di 45 canali nazionali ed internazionali in HD e in 4K, senza alcun abbonamento mensile. - (PRIMAPRESS)