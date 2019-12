Cena degli auguri di Natale con Fisar e i vini irpini di tenuta Cavalier Pepe: il 19 dicembre si festeggia al Dubai Village

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Mancano pochi giorni al Natale e la delegazione Fisar Napoli (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), propone un modo davvero piacevole per dare il benvenuto alle feste natalizie e salutare il nuovo anno. L'appuntamento fissato il 19 novembre alle ore 21.00 al Dubai Village, infatti, è rivolto a tutti gli iscritti alla Fisar, ma anche a tutti gli amici e agli appassionati del buon cibo e del buon vino.

Il menu parte con l'aperitivo di benvenuto, per poi proseguire con l'antipasto a base di pere e maialino, come primo il ristorante propone 'lo spaghettone della tradizione napoletana, e per secondo il buonissimo 'Scamone di Bufala in crosta di pistacchio con fantasia di contorni'. A chiudere la cena due buoni dessert: la mousse di frutta e la torta Fisar. In abbinamento i vini di Tenuta Cavalier Pepe: Oro Spumante, Irpinia Coda di Volpe Doc "Bianco di Bellona", e Irpinia Campi Taurasini "Santo Stefano". - (PRIMAPRESS)