Berlino, torna Girogusto, la prima fiera italiana dedicata alle eccellenze enogastronomiche

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Torna a Berlino l'ottava edizione di Girogusto, la prima fiera enogastronomica di organizzazione esclusivamente italiana dedicata alle eccellenze del nostro food&beverage. Quaranta aziende arriveranno il 10 e l'11 novembre 2019 da tutte le regioni d'Italia per presentare al mercato tedesco le loro specialità locali. A “invadere” il castello di Britz, antico e suggestivo edificio nel sud di Berlino, saranno vini, liquori, olio, aceto, salumi, formaggi, ma anche pasta, dolci e tanti altri prodotti tutti da degustare.

Girogusto si riconferma così una delle realtà espositive più interessanti dedicate al bel paese nella capitale tedesca. Non solo perché è la prima fiera B2B dedicata ai prodotti made in Italy organizzata da un team tutto italiano in Germania, ma anche perché propone un inedito e curatissimo mix di aziende già affermate e di nuove scoperte: piccole realtà in crescita, scelte proprio per il loro legame con il territorio e per la particolare attenzione alla qualità.

“Volevamo portare sul mercato tedesco eccellenze alimentari diverse da quelle solite, presentando da un lato grandi marche dalla qualità ormai già rinomata, ma andando a cercare nello stesso tempo produttori più piccoli e ancora poco conosciuti, per testimoniare al meglio la varietà della tradizione italiana. Il tutto con un occhio di riguardo per i prodotti biologici, i sistemi di produzione sostenibili e al legame con il territorio”, spiegano gli organizzatori, Fabio Esposito e Adriano Vinci. I due italiani residenti a Berlino, esperti del settore food&beverage italiano in Germania, ribadiscono: "Girogusto è stata una scommessa che abbiamo fatto per passione, cominciando in piccolo, presentando i prodotti a cene organizzate in diverse città tedesche, e suscitando un sempre interesse maggiore, fino a diventare una vera e propria fiera. Ora possiamo dire di aver vinto la scommessa”.

I visitatori della prossima edizione di Girogusto potranno provare una grande varietà di prodotti tipici italiani legati alle migliori tradizioni del bel paese: dai biscotti veneziani, ai salumi abruzzesi, ai latticini della Campania, a più di trecento vini provenienti da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, solo per citarne alcuni. I visitatori potranno inoltre degustare il catering fornito da Menu e la pizza preparata e infornata sul momento dai maestri pizzaioli portati dalle Farine Pivetti.

L'evento espositivo è nato dalla collaborazione di due italiani, Adriano Vinci e Fabio Esposito, agenti che da molti anni operano sul territorio tedesco. Adriano Vinci, con alle spalle un’esperienza più che ventennale nel campo della gastronomia italiana in Germania, possiede una profonda conoscenza del mercato food&beverage. Fabio Esposito, arrivato a Berlino dieci anni fa, si occupa a lungo di marketing e della vendita online di vini italiani in Germania fino a gestire progetti con

diversi grossisti tedeschi. - (PRIMAPRESS)