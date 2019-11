Benvenuto Scelto! Carni di eccellenza a Messercola con lo chef Luigi Salomone

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - "Benvenuto Scelto!" Questo il titolo della serata organizzata dai fratelli Luigi e Pasquale Russo, giovani titolari del beefbar di Messercola, sulla Statale Appia, nel territorio di Maddaloni, per presentare al pubblico e alla stampa il locale che ha aperto i battenti il 12 settembre scorso. La cena ha visto come special guest Luigi Salomone, lo chef che nel 2017 ha condotto il ristorante stabiese Piazzetta Milù alla conquista della stella Michelin. Una sorta di nuova inaugurazione per i Russo con la raccolta di quanto più apprezzato dai clienti in questo inizio di percorso e la presentazione di qualche novità del menu invernale tra cui proprio il Risotto al taleggio di bufala, porcini, camomilla e tartufo che lo chef Salomone lascia in eredità a Scelto.

Protagoniste della serata le carni, marchigiana in particolare, fornite dall'Antica Macelleria Buonanno di Moiano che abitualmente in carta sono affiancate anche da una ricca proposta di tagli di tante altre razze pregiate.

La serata, condotta dalla giornalista enogastronomica Laura Gambacorta, ha visto la partecipazione di Fabio Cioffi, designer che ha realizzato il locale, e di Gianluca Lo Sapio di The Great Gig in the wine che ha selezionato i vini in abbinamento. - (PRIMAPRESS)