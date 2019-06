Archivio Storico, le residenze estive dei Borbone raccontate attraverso i piatti di Pasquale Palamaro

foto di Paola Tufo Un calamaro per una Genovese

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - I nuovi menù dell’Archivio Storico (ristorante e premium bar a Napoli, in via Scarlatti 30) sono dedicati all’”Estate dei Borbone”. Lo scopo del progetto ristorativo è raccontare attraverso i piatti e i drink in carta agli ospiti del locale le curiosità inerenti una delle dinastie più importanti che hanno regnato in Italia, ovvero i Borbone. Così lo chef stellato Pasquale Palamaro ha ideato delle ricette le cui tecniche oppure i cui ingredienti sono connessi alla residenze estive in cui i Borbone amavano trascorrere la bella stagione. Così, ad esempio, nascono “Il Falconiere” (spigola fritta, ravanello marinato, fiori e zucchine); “Un calamaro per una Genovese” (spaghetto mantecato con genovese di calamaro); la “Crepinette di vitello, zafferano, provola e pinoli”; “Alì Babbà” (babà al rum e crema al cardamomo). Le quattro residenze ad essi accostate sono: la Reggia di Quisisana, il Palazzo Reale di Ischia, la Reggia di Caserta e la Reggia di Portici.

A tali piatti possono essere abbinati i nuovi cocktail ideati da Salvatore D’Anna – bar manager dell’Archivio – come il “Negroni all’aria di mare”, una rivisitazione di un evergreen della miscelazione all’italiana. Lo stile della ricetta resta intatto: uno spirito botanico, un vermouth, un liquore d’aperitivo e un bitter. La particolarità è che è bianco, diversamente dal canonico rosso. Il drink viene servito colmato da “aria di mare”… - (PRIMAPRESS)