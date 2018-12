Apre a Pomigliano d'Arco il primo "Lab-Store" di zio Rocco in Italia

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO - Da 10 anni l'azienda "Zio Rocco Ischitano Doc" si occupa di prima colazione a Napoli, con un centro di produzione che distribuisce ogni mattina 15mila prodotti freschi in quasi 250 rivenditori su Napoli e provincia, e ora aprirà il primo store di vendita diretta notturna dei propri prodotti. Lo store sarà un vero e proprio laboratorio a vista, un "Lab-Store" appunto, dove ogni prodotto verrà cotto davanti gli occhi dei clienti e dove sarà possibile degustare le famose creme di zio Rocco, prima di decidere quale scegliere per la farcitura. Possiamo definirlo uno "show lab" dove i clienti avranno la possibilità di vedere tutto ciò che accade nel laboratorio tramite un'enorme vetrata.

Nel nuovo store troverete tutti i prodotti creati dal "Re dei cornetti", dal: famoso Ischitano Doc, il prodotto che ha dato il successo al giovane pasticcere, all'Ischitacchio, la versione dell'ischitano con la crema di pistacchio, all'Ischitano Nero, nato dalla collaborazione con Leopoldo Infante Cafè Bar e farcito con una crema di cacao fondente al 65%.

Si potranno, inoltre, provare le ultime due creazioni del pasticcere napoletano, il Patacchione, una sfoglia unita a un pan di nocciole e farcito con crema di latte e nocciola e la Danese, una brioche sfogliata farcita con la spalmabile Lindt, rivisitata con aggiunta del 25% nocciole. Non solo questi ma saranno disponibili anche gli altri prodotti targati Zio Rocco, ci saranno inoltre delle nuove creazioni nate dalla collaborazione con Antonio Bellavia della Pasticceria Vincenzo Bellavia, una "Limited Christmas Edition" due prodotti tutti da scoprire che rappresentano i primi prodotti del mese del nuovo store, dove ogni mese si troverà un prodotto nuovo.

Altre novità saranno: il Kenon Kappuccino, un nuovissimo cappuccino nato unendo il Caffè Kenon e il latte di bufala DOP, i Cremolini di zio Rocco, per la prima volta infatti sarà possibile acquistare le creme create per i vari prodotti come spalmabili, e non mancherà il "Cornetto Scomposto" presentato da Rocco Cannavino su Alice Tv nella trasmissione "Cuochi e Dintorni".

Per la nuova apertura inoltre è stato proposto un contest sulla pagina Instagram dello store, dove il vincitore avrà l'onore di essere il primo cliente a visitare lo store (mezz'ora prima dell'apertura) e a portarsi a casa i primi cornetti: cremolini e Kenon Kappuccini.

L'invito è di andare tutti sulla pagina e leggere il regolamento per partecipare alla simpatica iniziativa. - (PRIMAPRESS)