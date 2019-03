Alla pasticceria Castello di Cervinara nasce il Pan di Jonna

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La castagna del Partenio, conosciuta anche come “Jonna del Partenio”, è sempre più regina incontrastata della variegata produzione della pasticceria Castello di Cervinara, un borgo dell’avellinese fortemente legato alla castanicoltura. Ai già apprezzati panettoni e colombe alle castagne che il mastro dolciere Angelantonio Perrotta propone con successo da qualche anno si aggiunge ora il Pan di Jonna, un pan bauletto artigianale con castagne del Partenio candite, perfetto da consumare a colazione e a merenda. La jonna, però, non si limita a essere un pregiato ingrediente della produzione dolciaria di Perrotta ma è l’elemento centrale di un progetto più ampio di recupero e valorizzazione del borgo Castello, la frazione di Cervinara che nel 1999, in seguito a una violenta alluvione che la devastò, fu abbandonata da gran parte della popolazione. A pochi metri dalla pasticceria, nata nel 2013, Raffaele Carofano, cugino di Perrotta, forte di un master in Tecnologie Birrarie presso l’Università di Perugia, decide di recuperare l’antico mulino del borgo creando al suo interno nel 2014 il birrificio artigianale Donjon, il cui nome deriva dal Dongione, la torre centrale del castello di Cervinara, ancora ben visibile. Diverse le birre prodotte da Carofano ma senza dubbio la più caratteristica è proprio quella alla castagna che prende il nome di Jonna. Con l’aggiunta del birrificio alla pasticceria nasceva il primo esempio di azienda diffusa in un borgo medievale. Il progetto nel tempo sta continuando a svilupparsi, grazie anche al valido contributo di Roberto Carofano, fratello di Raffaele, responsabile commerciale di entrambe le attività. Nei prossimi mesi alla pasticceria e al birrificio artigianale andranno ad aggiungersi una country house, che consentirà di vivere il borgo a tutto tondo, e una piccola sala di degustazione all’interno del birrificio dalla quale si potranno seguire le varie fasi di produzione. - (PRIMAPRESS)