Ad Ercolano nella struttura del “The Owl” arriva il ristorante “Il Nido”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Aria nuova ad Ercolano con le atmosfere del ricercato locale “The Owl” ed il Ristorante “Il Nido”. Grazie ai grandi spazi ed agli angoli più riservati che si confondono con le straordinarietà di un impianto ben congegnato, “The Owl” ed il Ristorante “Il Nido”, propongono tra buon bere, musica e gastronomia, il meglio per il relax, i momenti romantici ed il palato. Con circa 600 posti a sedere, il top della cucina territoriale e non solo curata dagli chef di casa ed ancora, cocktail, long drink, birre artigianali, grandi vini e tanto champagne delle migliori maison, “The Owl- Il Nido” si impongono in via Gramsci, come una coppia di luoghi ideali per chi dalla vita pretende sempre il meglio. Preferito dalla “Lanson Champagne” per le sue preziose “bollicine”, il ritrovo di Ercolano, anche con le etichette di vino proposte, si conferma come un insostituibile polo d'attrazione per gli amanti dei peccati di gola. Ad essere vissuta per la prima uscita ufficiale de “il Nido” è stata una grande festa che insieme alle specialità degli chef di casa e la ricercata pasticceria di Ciro Poppella, ha proposto in esclusiva per i presenti, con la direzione artistica del cantante ed attore Antonio Ottaiano anche il Trio Jazz Band “Bras” ed il cantante e figlio d'arte, Jack Otto. In carta per il nuovo ritrovo gourmet, piatti come l'arancino di riso e verza su vellutata di zucchine e scalogno; polpettine alle spezie orientali su salsa alla paprika affumicata; millefoglie di patate e verdure con provolone piccante; tortino di melanzane ripieno con cialda di parmigiano, degustazione di formaggi pregiati con miele e mostarde; ziti alla genovese; involtini di manzo ripieni al bacon con prugne secche e pecorino su salsa di prugne sfumata al Porto ed i migliori dolci artigianali. - (PRIMAPRESS)