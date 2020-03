A Portici "Spicchi d'autore" presenta il rinnovato menù invernale

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Mercoledì 11 marzo alle ore 20.00 in via Gaetano Poli 43 a Portici (NA), la Pizzeria Spicchi D’Autore presenterà alla stampa di settore il rinnovato menù invernale. L’evento è coordinato da Renato Rocco , direttore de La Buona Tavola Magazine. Accoglierà gli ospiti l’Antipasto dei Monzù composto da una crostatina alla finanziera, uovo alla monachina e crocchetta di crema di pollo. Le pizze, realizzate con prodotti esclusivamente di stagione a marchio DOP, IGP, PAT e SLOW FOOD , sono pura esaltazione del territorio. Per l’occasione due saranno le pizze A SCELTA in degustazione composte da quattro spicchi di gusti diversi. La prima pizza sarà composta da: uno spicchio di “Margherita”; uno spicchio di “Zucca e Taleggio” con fior di latte, zucca e taleggio; uno spicchio di “Raffinata” con fior di latte, noci e blu di bufala; uno spicchio di “Lardiata” con fior di latte, lardo di colonnata e pere all’uscita. La seconda pizza sarà composta da: uno spicchio di “Cetara” con fior di latte, tonno di Cetara, cipolle di Montoro e granella di pistacchio; uno spicchio di “Ariccia” con fior di latte, porchetta di Ariccia e patate viola; uno spicchio di “ReBaccalà” con fior di latte, pesto di pistacchio, filetti di baccalà e chips di baccalà all’uscita; uno spicchio di “Napulè” con ragù, friarielli e polpette al ragù.Terminano il banco d’assaggio due proposte di dolci: la classicissima Pastiera Napoletana e Le Bombette, pasta di pizza fritta guarnita a scelta tra ricotta, zucchero e limone; cioccolato bianco e pistacchio. Spicchi d’Autore è l’unica pizzeria ad offrire la possibilità di provare su un’unica pizza fino a 4 spicchi di gusti differenti. La combinazione degli spicchi consente quindi di non dover fare una scelta esclusiva ma di poter tranquillamente soddisfare più gusti. La base, gustosa e digeribile, delle pizze è il risultato dell’esperienza dei pizzaioli che nel tempo hanno imparato a combinare la temperatura e il grado di durezza dell’acqua, la quantità di lievito e di sale e la giusta percentuale di idratazione della pasta in modo da offrire una pizza deliziosa in tutte le stagioni. A questo vanno aggiunti altri due elementi fondamentali: la lunga lievitazione e la farina con germe di grano. La digeribilità e la leggerezza dell’impasto, che non procura sensi di gonfiore e pesantezza, sono legate alla sua lenta lievitazione di almeno 24/48 ore. Il gusto e la fragranza che ne caratterizzano il sapore sono frutto di una miscela di farine contenenti germe di grano attivo, un elemento salutare che ha effetti benefici sul corpo. - (PRIMAPRESS)