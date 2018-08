A Castellammare vince la solidarietà

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si sono unite in nome del Bene tante Eccellenze della Campania per dare vita a “Insieme per il Territorio: Castellammare p’e Criature” che si è svolto nella città stabiese a supporto delle importanti iniziative promosse dalla attivissima Onlus “A voce d’e Criature”, guidata dal sacerdote anticamorra Don Luigi Merola, finalizzate al recupero dei ragazzi a rischio. La manifestazione fa parte della rassegna itinerante solidale “Salute, Alimentazione e Bellezza: tutto quello che molti non sanno”, ideata, organizzata e promossa dalla giornalista Teresa Lucianelli, impegnata nell’evento di “Insieme per il Territorio: Castellammare p’e Criature” come organizzatrice e quale responsabile per la Comunicazione e cronista della serata. Nelle mani dello chef Maurizio Di Ruocco, sono stati invece concentrati la gestione amministrativa dell’evento e il coordinamento degli chef aderenti. La kermesse si è tenuta all’Hub, elegante sede del Gruppo Panariello, messa a disposizione dal manager Alessandro Panariello. Un qualificato pubblico, entusiasta dell’iniziativa, ha partecipato alla riuscita serata. Presente il primo cittadino stabiese, Gaetano Cimmino, a capo delle Autorità locali, poi molti esperti di settore, professionisti e imprenditori, rappresentanti dei Media specializzati; appassionati del buon bere, del buon mangiare e aficionados del migliore Eno-Gastronomia e dell’ Agro-Alimentare genuino, non disgiunto dalla Cultura e fal Benessere. Musica live con le applauditissime esibizioni di numerosi artisti, partecipati concerti canori e l’immancabile dance. Variegati buffet serviti, con eterogenee e squisite proposte enogastronomiche realizzate da famosi chef e da maestri in rappresentanza di aziende pluristellate e stellate e da rinomate location ristorative, tutte dunque di livello qualitativo altissimo. Un pregiato banchetto con pietanze gourmet e intramontabili classici. Platea entusiasta: un piacevolissimo appuntamento con il migliore Eno-Food, rappresentativo della Campania. Ugualmente superlativo lo Spettacolo. In più, servizio traduzioni in simultanea (inglese e francese) curato da Annamaria Finizio, tra le chicche della kermesse, realizzata all’insegna dei collaudati canoni di “Insieme per il Territorio”, che pur rientrando nella rassegna esclusiva di Eccellenza “Salute, Alimentazione e Bellezza: tutto quello che molti non sanno” firmata da Teresa Lucianelli, rappresenta la formula easy, particolarmente accessibile, indirizzata al largo pubblico e non riservata a pochi esigenti fruitori. Le rinomate location ristorative che hanno donato il proprio contributo, hanno brillato grazie all’applaudito impegno dei loro magnifici chef, maestri pizzaioli, pasticcieri e panificatori. Incominciando dallo stellato Il Buco, Sorrento, con l’egregio rappresentante della migliore Cucina sorrentina Peppe Aversa; Scaramuré, Nola, con due maître patissier dagli stellatissimi: Tommaso Foglia e Martina Brachetti, autori di deliziose preparazioni assortite che hanno fatto la gioia dei golosi più pretenziosi. Da Napoli: Cuori di Sfogliatella col sovrano incontrastato della sfogliatella napoletana Antonio Ferrieri: un’invidiabile varietà di ricce e di frolle, sia rustiche che dolci, per la felicità di ogni palato anche il più esigente; Arfé, altissimi livelli, tra i vertici della Gastronomia partenopea, con il patron Antonio Arfé; di seguito sempre qualità superiore: Bianco Baccalà, secoli di tradizione, con Luca Grande; Pizzeria Carmine Iorio, Melito, Carmela Iorio: la perfezione delle pizze, fritte con certosina pazienza da mamma Raffaella Grillo; Macelleria vegetariana Italia, le gustose preparazioni di Gennaro Gagliano; Pizzeria La Bufalina, Napoli, l’instancabile Fabio Caracino alle prese con le specialità della casa. Da Vico Equense, città internazionale del buon gusto: Associazione Pizza a Vico; Cerasé, Michele Cuomo, campione mondiale di Pizza a Metro, simbolo del Territorio, insieme a Peppe Celentano: pizze over size con impasti e farciture particolari da ingredienti Dop; Moon Valley, Guido Michele Langellotti con la pasticceria di alta classe: irrinunciabili golosità de luxe; Acquacheta Scrajo Mare, la brava Elisa Scala con i piatti caratteristici. Eccellenze della Campania da Pompei: Il Principe, con il superlativo e fantasioso Gian Marco Carli; La Bettola del Gusto, squisitezze di Alberto Fortunato; Caupona con l’ottimo Enrico Ruggiero; Le Lune, originali interpretazioni di Gustavo Milione. Da Somma Vesuviana sceltissimi sapori territoriali, innanzitutto sua Maestà il Baccalà, ovviamente top level, preparato con assoluta competenza: La Lanterna, Consiglia Caliendo e Luigi Russo; La Cantina di Aragona, Anna Cristiano. Ancora massime espressioni di gusto: il Ruah, San Vitaliano, di recentissima apertura e già noto per la sua originale offerta degustativa e gli ottimi dolci firmati da Gennaro Langellotti, maestro pasticciere di Gallucci Nola, presente insieme allo chef Salim Mokiyes: innovative creazioni sia dolci che salate; UPTER Style School, Aprilia, Roma, presidente e autorità di settore Alfredo Folliero; Il Tritone, Praiano, Alfonso Pepe: i sapori e i profumi inconfondibili della Costa d’Amalfi; Panificio Malafronte, Gragnano, con gli squisiti ed insuperabili prodotti genuini di Massimiliano Malafronte; Amor Mio, Brusciano, il creativo e versatile Vincenzo Toppi, autore di tante richiestissime prelibatezze; la ristrutturanda Villa Zaira, Castellammare di Stabia, Maurizio Di Ruocco; Macelleria Maggiore, Pimonte, le carni scelte di Gino Donnarumma; Hakert Restaurant Patisserie, Caserta, le dolcezze di Marco Merola; La Baita del Re, Ottaviano, Nunzio Illuminato valente interprete della Cucina Mare & Terra del Vesuviano, insieme a Giuseppe Illuminato; Mamma Elena, San Giuseppe Vesuviano, Francesco Gioacchino e Fabio Vorraro le specialità variegate del Vesuvio; Joia, Pimonte, Elisa Somma, le tipiche bontà dei Colli; Masseria Fontana Ramata, Carinola, Vincenzo D’Amore: genuina mozzarella e delicatissime ricottine da latte di bufala; Casearia Caudina, Rotondi, prodotti da latte vaccino, Ciro Cioffi; Sapori Vesuviani, Portici, Pasquale Imperato: la massima espressione del prezioso pomodorino del piennolo Dop del Vesuvio. Tartufi per passione, Vairano Scalo, Flavio Acciardo e le sue intense e prelibate squisitezze; Osteria La Lanterna, Mugnano del Cardinale, gli ottimi Luisa Evangelista e Stefano Parrella e con Carlo Bonaguro, Felice Bonavita, Salvatore Coppola; Azienda Agricola Fratelli Rusciano, Chiaiano, Napoli: succosa frutta appena raccolta; i valenti Giuseppe Di Gaetano; Rosario Giustiniani e ancora tanti altri a testimonianza delle magnifiche competenze campane. Tutti noti ed apprezzati professionisti del gusto. Per lo spettacolo, la partecipazione della cantante ed attrice Anna Capasso, testimonial Unicef, finalista al David di Donatello, protagonista Rtl e Rai Cinema e nel prossimo dicembre in Lacrime napoletane, al Teatro Trianon, per la regia del direttore artistico Nino D’Angelo. Ancora, tanti noti artisti solidali, amati dal pubblico campano con la loro acclarata professionalità: Ilva Primavera, splendida interprete di rara intensità della migliore canzone classica napoletana a difesa della quale continua a dedicare il massimo impegno; Gennaro De Crescenzo, in un’appassionata e verace performance canora dedicata alla sua cara regione; il direttore artistico della manifestazione Mario Blasio anche nella veste di cantautore e con l’Associazione musicale Denza, top nella Penisola Sorrentina; il maestro Espedito Longobardi; Rita Ciccarelli & Flowin’ Gospel sul palco in una esibizione corale di grande effetto; il fonico Franco Fernando; Rosario Sisignano fondatore degli Statv Band, e altri ancora. Tra le donazioni raccolte in occasione di “Insieme per il Territorio: CASTELLAMMARE P’E CRIATURE”, a favore della Onlus “A voce d’e Criature”, una imponente collana di corallo ed un vassoio di ceramica decorata tributo di Paola Fiorentino, imprenditrice positanese delle maison de charme di fama mondiale Villa Fiorentino e Villa dei Fisici oltre che apprezzata chef e pittrice, unitamente ad una sua opera: un suggestivo quadro intitolato “Rose al tramonto”. Inoltre, sempre in tema di preziosi, una raffinata parure, collana e orecchini, in grandi perle a goccia, disegnata e realizzata dalla generosa creatrice Irma Carosella per Icaro Le Gioie, fattive testimonianze partecipative all’evento solidale. I sostenitori: La Torrente, conserve caratteristiche del territorio, Sant’Antonio Abate; Il Melà, Napoli, vini e oli biologici; Re della Pasta, specialità da Gragnano; Cantina La Mura; Cantine degli Astroni, Napoli; Lunarossa vini e passione, Giffoni Vallepiana; Gloria Mundi Birra artigianale, Serrungarina; Biofonte, acqua leggera e ricca di energia come da sorgente, con l’esperta Rosalia Ciorciaro; AIS Penisola Sorrentina; Reppuccia Forni di alta qualità da Eboli, presente con un forno top gamma; Goeldlin, Cis, Nola, divise e accessori personalizzati per la Ristorazione; Icaro Le Gioie, Castellammare di Stabia, originali preziosità creative lavorate a mano, di Irma Carosella; Ingrosso Bibite Fratelli Alfano, Gragnano; Marylav, Angri. Infine, i Patrocini morali: Aquila Film, Napoli; Fondazione Giambattista Vico; Movimento ecologista europeo FareAmbiente; Accademia Belle Arti, Nola; Dipartimento Cinematografia, ABAN, Nola. - (PRIMAPRESS)