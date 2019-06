Whirlpool, manifestazione al Mise. Di Maio spinge l’azienda a mantenere l’impegno assunto lo scorso anno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre fuori dal Ministero dello Sviluppo Economico, cresce la rabbia dei lavoratori della Whirlpool messi in mobilità per l’intenzione di cedere il ramo d’azienda, al secondo piano del ministero, Luigi Di Maio chiede al management di Whirlpool di rispettare l’impegno preso nell’ottobre 2018.

Le parti in causa avevano firmato un accordo grazie al quale la Whirlpool avrebbe rilanciato l'impianto e, per far ciò, avrebbe goduto di incentivi, sgravi fiscali e ammortizzatori sociali.

Gli incentivi statali sono stati incassati, ma senza nessun preavviso, la storica fabbrica di via Argine è stata cancellata dallo scacchiere produttivo.

Tutto questo è inaccettabile, soprattutto a fronte dei risultati economici e di volumi che in questi anni il gruppo Whirpool sta avendo.

Il dramma non è solo per gli oltre 400 operai. Nel vortice sono finiti anche i dipendenti dell'indotto, molti mono-commessa, che superano le mille unità nella nostra regione.

La chiusura di Whirlpool Napoli, dicono i sindacati, comporterebbe inevitabilmente la chiusura di queste aziende con la perdita di 250/300 posti di lavoro anche in provincia di Avellino aggravando ulteriormente l'impatto sociale di questo territorio, già martoriato ed a rischio spopolamento. In attesa dell'incontro presso il Ministero del Lavoro che si terrà oggi 4 giugno, saranno organizzate delle assemblee informative in preparazione delle eventuali mobilitazioni per la tutela di tutti i livelli occupazioni in caso non venga ritirata la chiusura.