Torna l'Ecobonus per la ristrutturazione dei condomini ma al di sopra dei 200 mila euro

Torna lo sconto in fattura per l'ecobonus ma oltre la soglia di importo di 200.000 euro dei lavori. Ieri era arrivato lo stop alla misura con il via libera a un emendamento che annullava il passaggio del decreto crescita che aveva introdotto il meccanismo che consente di ottenere dal proprio fornitore l'anticipo, al momento dell'acquisto, dell'esatto importo del bonus fiscale collegato a quell'investimento. La proposta di modifica prevede dal 1 gennaio 2020 la possibilità per il soggetto che ha diritto alla detrazione di optare per lo sconto in fattura direttamente dal fornitore che ha effettuato i lavori, con un importo superiore ai 200.000 euro, unicamente per gli interventi di ristrutturazione di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali.