Rinnovato l'accordo triennale tra Cartoon Italia e Anica per nuove figure nella produzione di lungometraggi animati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cartoon Italia, l’Associazione Nazionale dei Produttori di Animazione e ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali hanno siglato un nuovo accordo triennale con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro in un settore in evidente espansione.

I lungometraggi di animazione hanno rilanciato l’industria cinematografica di Hollywood e adesso, grazie alla nuova legge sul cinema e l’audiovisivo, i produttori italiani di animazione possono lanciare un piano strategico di sviluppo del comparto a livello nazionale. In questo scenario ANICA e Cartoon Italia hanno rinnovato il protocollo d’intesa che mira a un ulteriore rafforzamento del comparto nazionale del cinema di animazione e alla definizione di un piano strategico per lo sviluppo di un settore che, per quanto riguarda il mondo “kids”, il cinema e la televisione, ha un valore di 468 milioni euro (Dati Doxa Kids 2016).

Molti sono gli obiettivi che Cartoon Italia e ANICA intendono attuare già a partire dall’anno in corso a livello territoriale, con l’attuazione dei “Poli dell’Immagine” al quale stanno aderendo numerose Film Commission di tutta Italia, e a livello internazionale con il consolidamento dei rapporti di coproduzione con la Cina, il Giappone, la Russia e gli Stati Uniti.

Cartoon Italia, che comprende oggi 25 società di produzione di film di animazione, durante il Cartoon Movie 2019, il più grande evento europeo sul cinema d’animazione e l’immagine digitale ha inoltre siglato un accordo strategico con il Pole Magelis di Angoulême (Francia), il primo polo europeo di sviluppo economico della filiera dell’audiovisivo digitale - animazione, videogiochi, immagine digitale, realtà virtuale e fumetto - che attrae i migliori talenti internazionali, tra cui tanti italiani. Un’alleanza che permetterà di favorire l’inserimento dei giovani con competenze artistiche e tecnologiche nel mondo produttivo.

Francesco Rutelli, Presidente di ANICA dichiara “Cartoon Italia rappresenta un comparto della produzione audiovisiva e digitale altamente specializzato e ad elevato contenuto di tecnologia. Insieme vogliamo arricchire le industrie dal punto di vista dei prodotti di qualità che realizzano ed esportano. Accogliamo con gioia il rinnovo dell’adesione di Cartoon Italia all’ANICA, che si inserisce nel cammino comune verso un incremento del valore strategico del comparto dell’audiovisivo italiano nello scenario economico in rapido cambiamento”.

Anne-Sophie Vanhollebeke, Presidente di Cartoon Italia, dichiara “L’industria dell’animazione italiana ha davanti a sé nuove e numerose possibilità di sviluppo che si ampliano continuamente con l’evoluzione delle tecnologie e di conseguenza, di nuovi contenuti e di nuovi formati creativi. A questo scopo stiamo stabilendo accordi con le Università e i Politecnici, le Accademie d’Arte e le scuole di cinema e di design al fine di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo produttivo e abbiamo portato in Italia il Cartoon Digital, l’evento internazionale ‘top-level’ nel settore dell’animazione e dell’entertainment digitale dove, per tre giorni a Cagliari, si riuniranno i più importanti esponenti tra produttori, broadcaster, OTT del mondo digitale”. - (PRIMAPRESS)