Lavorare come spillatore di birra all'Oktoberfest di Torino. Le selezioni al Lingotto Fiere

(PRIMAPRESS) - TORINO - Fare un’esperienza di lavoro all’Oktoberfest di Monaco di Baviera, il più famoso degli eventi dedicati alla birra in Germania, è qualcosa di unico per quel mix di tradizione e allegria in un contesto internazionale. Per un’iniziazione c’è la possibilità di tentare a far parte dello staff dell’edizione italiana del popolare festival che si tiene a Torino dal 3 al 13 ottobre prossimo. Si tratta di un’opportunità per giovani che desiderano fare un’esperienza lavorativa in un contesto fuori dal comune. Le figure ricercate sono spillatori, portabirre e camerieri, i posti a disposizione circa 100, con contratto a tempo determinato o intermittente, in base alla mansione. È richiesta disponibilità per l’intero periodo della manifestazione, serietà e presenza. Sono gradite eventuali esperienze pregresse nel settore della somministrazione.

I colloqui si svolgono a Lingotto Fiere, via Nizza 294, il 24 e 25 settembre, a partire dalle ore 9. Per sostenere il colloquio bisogna presentarsi portando curriculum vitae corredato di foto tessera e liberatoria privacy. - (PRIMAPRESS)