Istat: circa 6,5 milioni di lavoratori in attesa di un rinnovo di contratto. E' il 52,4% della forza lavoro nazionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Contratti scaduti ed in attesa di rinnovo. A dirlo sono i dati Istat che mentre rilevano come invariate le retribuzioni contrattuali orarie a marzo, rispetto al mese precedente ma precisando che nei primi 3 mesi del 2019 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,6% rispetto al 1° trimestre 2018, si è tuttavia riscontrato che i contratti in attesa di rinnovo sono 41 e interessano circa 6,5 milioni di lavoratori (il 52,4%). La quota torna a sorpassare il 50%, come non accadeva dal 2016. - (PRIMAPRESS)