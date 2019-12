Il decreto sul fisco collegato alla manovra riceve l’approvazione del Senato ed è legge

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto fiscale 2020 è legge: con il voto di fiducia al Senato è ufficiale la conversione del DL n. 124/2019.

La legge di conversione del decreto fiscale 2020 non ha subito modifiche rispetto alla versione già approvata dalla Camera, rivista in maniera decisiva per effetto dei diversi emendamenti presentati.

Il testo della legge racchiude una serie di novità di rilievo: arriva la RC auto familiare, per le famiglie meno abbienti sarà introdotto il bonus Tari mentre per i turisti c’è il rischio stangata, con l’aumento della tassa di soggiorno fino a 10 euro. La lotta all’evasione fiscale resta il focus del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020: una delle novità più criticate è la conferma del carcere per i grandi evasori.

A partire dal 2021 sarà inoltre modificata la scadenza del modello 730, che dal 23 luglio passerà al 30 settembre, e le novità riguarderanno anche i termini per i rimborsi fiscali, che potranno essere erogati da ottobre.

Più tempo viene concesso ai commercianti per l'adeguamento alla lotteria degli scontrini, il cui avvio è prorogato al 1° luglio 2020. Nel testo del DL Fiscale 2020 viene eliminata la sanzione prevista per i commercianti che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria del contribuente ai fini della partecipazione alla lotteria, sostituita però dalla possibilità di denuncia da parte del consumatore: la segnalazione porterà al rischio di controlli per l'esercente.