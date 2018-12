I ritardatari del pagamento delle tasse vedranno aumentare gli interessi dallo 0,3 allo 0,8

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ passato in sordina il decreto firmato dal ministro Economico Finanziario (MEF) lo scorso 12 dicembre e pubblicato il 15 in Gazzetta Ufficiale, che prevede interessi superiori a chi paga in ritardo le tasse. Si passerà dallo 0,3 attuale allo 0,8% di fatto penalizzando chi ha maggiore difficoltà a versare al fisco le tasse. Anche sulla nuova pace fiscale ci sarà un aumento per i ritardatari. - (PRIMAPRESS)