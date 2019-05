Gli industriali di Confindustria chiedono a Di Maio un tavolo per evitare la concorrenza a ribasso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Condivisione da parte di Assosistema, l’associazione di categoria di Confindustria per la sicurezza sul lavoro, alle proposte del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia per eliminare il dumping contrattuale oggi all’Assemblea degli Industriali.

“Il sistema industriale dei servizi integrati – ha commentato Marco Marchetti, Presidente di Assossitema – è fortemente penalizzato dal fenomeno del dumping e della proliferazione di contratti pirata che alterano la libera concorrenza e ledono i diritti dei lavoratori.

Assosistema ha chiesto al Ministro Di Maio una posizione netta su questo problema e l’apertura di un tavolo permanente di confronto anche con l’Ispettorato del Lavoro per evitare una concorrenza al ribasso in un mercato che oltre alla crisi economica deve giornalmente contrastare una concorrenza sleale basata sulla riduzione del costo del lavoro e sulle deroghe selvagge alla normativa di legge. Condividiamo, quindi – ha aggiunto Marchetti – le proposte di Confindustria di una legge sulla rappresentanza per individuare i contratti collettivi e di prevedere la detassazione e la decontribuzione totale dei premi di risultato stipulati dalla contrattazione aziendale”. - (PRIMAPRESS)