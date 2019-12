Fisco: via libera della Commissione Finanze della Camera. Ok carcere grandi evasori si riducono le pene per reati minori

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera della Commissione finanze della Camera al dl sul Fisco, dopo una maratona di 14 ore. I deputati hanno votato il mandato al relatore.Il testo è atteso in Aula per stasera, ma l'esame potrebbe slittare a domani. Le norme sul carcere agli evasori sono passate, ma la maggioranza si è spaccata:Italia Viva ha votato no.Resta l'innalzamento delle pene ma sarà meno consistente per i reati minori. Prima del voto sul carcere per gli evasori e sulle norme per gli appalti,Lega,FdI e FI hanno abbandonato la Commissione. - (PRIMAPRESS)